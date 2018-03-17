موسكو ستطرد 23 دبلوماسيا بريطانيا

أخبار الآن| موسكو- روسيا (أ ف ب)



أعلنت وزارة الخارجية الروسية السبت انها ستطرد 23 دبلوماسيا بريطانيا ردا على اجراء مماثل اتخذته لندن بعد تسمم عميل مزدوج روسي سابق وابنته في انكلترا، وقالت الوزارة التي استدعت السفير البريطاني في روسيا انها علقت عمل المركز الثقافي البريطاني في البلاد.

وقالت الوزارة التي استدعت السفير البريطاني في روسيا ان "23 من اعضاء الطاقم الدبلوماسي للسفارة البريطانية في موسكو اعلنوا اشخاصا غير مرغوب فيهم وسيتم طردهم خلال الاسبوع، واضافت الوزارة في بيان انه "نظرا للوضع غير النظامي للمركز الثقافي البريطاني في روسيا، تم وقف نشاطاته..

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