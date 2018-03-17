كندا ستنشر قوات في مالي بإطار مهمة الأمم المتحدة

أخبار الآن | أتاوا - كندا (ا ف ب)



قال مصدر حكومي ان كندا "اخطرت" الامم المتحدة الجمعة "باهتمامها" بالمشاركة في مهمة حفظ السلام في مالي وسترسل قوات ومروحيات الى البلاد بحلول الخريف، واضاف المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه ان وزير الدفاع سيقدم الاثنين تفاصيل حول عدد القوات التي سترسلها كندا في اطار اول مهمة عسكرية في افريقيا منذ عام 1994، وستكون القوات الكندية تحت امرة بعثة الامم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما).

وتحادث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الجمعة حول هذا الموضوع مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتي. وهناك "حلفاء اخرون" ستتم استشارتهم "في الايام المقبلة" بحسب المصدر.

وقال المسؤول الكندي "ان مالي مكان مهم نتعاون فيه منذ وقت طويل"، مؤكدا ان "لدى الجميع مصلحة في المشاركة في تعزيز الامن بمنطقة الساحل". وكان ترودو تعهد لدى الامين العام السابق للامم المتحدة بان كي مون بشان مشاركة كندا في عمليات حفظ السلام..

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