الدورة الـ 62 للجنة "وضع المرأة" تواصل أعمالها في "نيويورك"

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة (صحف)



تواصل الدورة الثانية والستين للجنة وضع المرأة أعمالها في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بمشاركة خمسة نواب رؤساء دول وأكثر من 80 وزيرة ونائبة للمرأة والشؤون الاجتماعية، وتستمر حتى الـ 23 من شهر مارس الجاري، وتتناول أعمال الدورة أوضاع المرأة الريفية والفتيات في الريف وتأثرهن بالفقر، خاصة في فرصة الحصول على الأراضي والموارد الطبيعية، والبنية التحتية والخدمات، والعمل اللائق والحماية الاجتماعية..

ومن القضايا المهمة التي تتم مناقشتها أيضا، ضمان مستويات معيشية مناسبة، والأمن الغذائي والتغذوي، والتكنولوجيا، والتعليم، والصحة، وإنهاء جميع أشكال العنف والممارسات الضارة، ويجتمع سنويًا ممثلو الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مقر الأمم المتحدة لاستعراض التقدم الذي تم إنجازه نحو تعزيز حقوق المرأة و العدالة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم.

ووجه الأمين العام للأمم المتحدة "انطونيو غوتيرس" خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية الشكر لكل القائمين على هذه الاجتماعات، مشيدًا باختيار " المرأة الريفية " كموضوع أساسي لدورة هذا العام لما لها من دور محوري في أسرتها الصغيرة والأسرة الدولية.



ونوه "انطونيو غوتيرس" بدور الأمم المتحدة في نشر ثقافة تعزيز العدالة بين الجنسين و القضاء على التمييز ضد المرأة وما تتخذه المنظمة من إجراءات وخطوات في هذا الاتجاه، وألقت وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة في تونس نزيهة العبيدي كلمة بالنيابة عن الوفود العربية أشارت فيها إلى الظروف غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة العربية لأسباب منها "الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي والحروب والإرهاب وتداعيات اللجوء والنزوح."



كما شاركت مجموعة من الحقوقيات العربيات في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم في نيويورك على هامش أعمال الدورة ال 62 ، تحدثن فيه عن أوضاع المرأة العربية في عدد من بلدان المنطقة، منها فلسطين وليبيا ولبنان..

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