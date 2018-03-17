أستراليا تحذر من هجمات إرهابية بإستخدام تطبيقات مشفرة

أخبار الآن| سيدني- استراليا (أ ف ب)



حذرت استراليا السبت دول جنوب شرق اسيا ودعتها الى الرد بشكل موحد على تطبيقات بريد الكتروني مشفرة تُستخدم للتخطيط لهجمات ارهابية، ومن المتوقع ان يتم للمرة الاولى اقرار مذكرة لتنسيق المعلومات الخاصة بالامن المعلوماتي وموارد الشرطة في انحاء المنطقة.

وقال وزير الداخلية الاسترالي بيتر دوتون ان استخدام الشبكة الاكترونية السوداء من جانب المتطرفين وغيرهم من المجرمين يتزايد باطراد، وتساعد كانبيرا دول جنوب شرق آسيا في جهودها الرامية إلى الحد من تمويل الإرهاب ومواجهة التطرف العنيف. وكان الوزير يتحدث في افتتاح قمة خاصة لرابطة دول جنوب شرق اسيا (اسيان) في سيدني تستمر يومين..

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