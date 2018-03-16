بريطانيا بحاجة لقانون أقوى لمواجهة كارثة تلوث الهواء

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (عبدالرازق الطيب)



تعاني المدن الكبرى في كل أنحاء العالم من تلوث الهواء و الذي صُنف على أنه خامس أعلى المخاطر الصحية في العالم، وتتعرض الحكومات في جميع أنحاء العالم لضغوط متزايدة للحد من التلوث ففي بريطانيا ترى لجان في مجلس العموم البريطاني ان تلوث الهواء يمثل حالة طوارئ صحية .

ساهم إنسان العصر الحديث بتدمير الغابات ، و امتد بالعمران على المساحات الخضراء وراحت المصانع تلقي كميات هائلة من الادخنة في السماء ، ولهذا كله حدثت أسوء الاثار على الهواء وعلى توازن البيئة ، و تلوث الهواء هو وجود أي مواد صلبه أو سائلة أو غازية بالهواء بكميات تؤدي إلى أضرار فسيولوجية واقتصادية وحيوية بالانسان والحيوان والنباتات والالات والمعدات ، او تؤثر في طبيعة الاشياء.

وتقدر خسارة العالم سنويا بحوالي 5000 مليون دولار او اكثر بسبب تأثير تلوث الهواء ،على النباتات و المحاصيل الزراعية

في بريطانيا قال نواب في مجلس العموم إن على الدولة سن قانون جديد أكثر طموحا لمواجهة تراجع جودة الهواء بعد الإخفاق في التعامل مع المشكلة.

وقالت أربع لجان برلمانية في تقرير مشترك إن تلوث الهواء يمثل حالة طوارئ صحية وإن الحكومة لم تقدم بعد خطة تتعامل مع الأمر بشكل ملائم.

وبموجب تعليمات من الاتحاد الأوروبي تخص جودة الهواء، كان المفترض أن تلتزم الدول الأعضاء بحدود خاصة بانبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين في 2010، أو بحلول 2015 إذا قدمت خططا للتعامل مع المستويات الكبيرة من الغاز الذي ينتج بالأساس من محركات الديزل.

وتنظر المفوضية الأوروبية في ما إذا كان عليها اتخاذ إجراء قانوني ضد تسع من الدول الأعضاء، ومنها بريطانيا، لانتهاكها القواعد بعد أن قدمت خططا لمعالجة الأمر.

كما قالت المفوضية إنه بالرغم من تعهد الحكومة بوقف بيع البنزين والديزل لتشغيل السيارات بحلول 2040، فإن هذا الموعد بعيد جدا.

وقالت الحكومة إنها ستدرس التقرير وتصدر ردا في الوقت المناسب.

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