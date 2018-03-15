هل تستطيع وسائل إعلام البغدادي الفاشلة أن تخفي فشله؟

أخبار الان | دبي - الامارات العربية المتحدة

في بداية شهر مارس, قام إعلام داعش بنشر مقطع فيديو يشير إلى جهود مكافحة الإرهاب في دولة النيجر الأفريقية. ما يحدث في النيجر هو بالتأكيد ليس الأولوية القصوى لمقاتلي البغدادي الذينيحاولون إنقاذ حياتهم في سوريا في الوقت الحاضر. إذن ، كيف تفسر هذه المحاولة من قبل وسائل الإعلام في داعش لصرف الانتباه عن إصطياد أتباع البغدادي واحدا تلو الآخر؟

أبسط تفسير لذلك هو أنه بعد العثور على عدد لا يحصى من المسلحين والقضاء عليهم، أصبحت وسائل الإعلام في داعش منظمة غير كفؤة على الإطلاق وغير كافية. و إذا كانوا قد أرادوا صرفالانتباه عن كيفية القضاء على فلول داعش في سوريا، فإن هذا الفيديو لم ينجح. و على العكس تماماً، فإن ذلك سوف يجعل المتعاطفين أكثر قلقاً بشأن مدى ضعف إعلام داعش و مدى ضعف داعش نفسها.

مقاتلو داعش هم قلقون بالفعل من فشل البغدادي نفسه. فلقد رأوا بأم عينيهم أن قيادة البغدادي السيئة و إتخاذه للقرارات قد دمر التنظيم وخلافته المزيفة.

و هذا ليس بالجديد. ربما تعيش جماعة البغدادي أيامها الأخيرة الآن، لكن الانهيار قد بدأ منذ زمن طويل. في الواقع، كان المسمار في نعش داعش هو أخذهم للرهائن الغربيين.

حالما قرر البغداديأخذ هؤلاء الرهائن، فإن داعش لم يعد يحظىبفرصة للبقاء على قيد الحياة. أدرك ذلك الكثيرون في داعش حتى في ذلك الوقت, لكن قوتهم لم تكن كافية لوقف السقوط.

في هذه الأثناء، لم يتمكن إلا عدد قليل من الناس من رؤية وجه البغدادي. فقد بقي مختبئاً في الخفاء. ومع تزايد الخلافات الداخلية، فشل شبح البغدادي في فرض سلطته، مما أدى إلى نزوح جماعيلمؤيدي داعش من سوريا.

إذن ليس من المستغرب أن يحاول حطام إعلام داعش أن يقول "انظروا إلى النيجر" لأنه إذا نظر مؤيدوهم إلى سوريا والعراق بدلاً من ذلك، فسوف يرون أن الانهيار كان بسبب إخفاق البغداديالشخصي ومسؤوليته الشخصية، التي دفع ثمنها حتى الآن عدد لا يحصى من أرواح المقاتلين.

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