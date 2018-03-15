قتلى ومصابون في انهيار جسر بميامي في فلوريدا

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الا/ريكية (وكالات)



انهار جسر مشاة مشيد حديثا فوق طريق سريع من ست حارات في مدينة ميامي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ما تسبب في تحطيم عدد من السيارات ومقتل عدد من الأشخاص، حسب ما أفادت وسائل إعلام.



وقد أكدت قوات شرطة الطرقات السريعة، وقوع عدد من القتلى بسبب حادثة انهيار الجسر الذي يربط بين جامعة فلوريدا الدولية ومساكن الطلاب ويزن 950 طن.

وذكرت الشرطة أن هناك عدداً من السيارات المحتجزة تحت الأنقاض، مؤكدةً وجود إصابات عديدة، دون الكشف عن الحصيلة النهائية لتلك الإصابات والقتلى.

ونشرت جامعة فلوريدا الدولية تغريدةً على تويتر قالت فيها: "لقد انهار جسر المشاة في جنوب غرب الشارع الثامن، لذا تجنبوا التوجه لتلك المنطقة".

وتعمل قوات الشرطة ورجال الإطفاء على البحث عن مصابين وضحايا قد يكونوا عالقين تحت الجسر. وبحسب صحيفة "ميامي هيرالد"، تمّ تركيب الجسر يوم السبت الماضي، وذلك لمساعدة طلاب الجامعة على عبور الطريق المزدحمة، علماً بأن تكلفته بلغت 14.9 مليون دولار.



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