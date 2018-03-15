بيان امريكي اوروبي يعلن وقوف موسكو خلف محاولة اغتيال سكريبال

أخبار الان | دبي - الامارات العربية المتحدة

أصدر زعماء كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا بيانا اكدوا فيه اتفاقهم على وقوف روسيا خلف محاولة اغتيال الجاسوس المزدوج السابق سيرجي سكريبال بهجوم بغاز أعصاب في بريطانيا.

وتقول بريطانيا إن روسيا مسؤولة عن استخدام غاز الأعصاب (نوفيتشوك) في هجوم على سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبري البريطانية. ويرقد كلاهما في وضع خطير في مستشفى منذ العثور عليهما يوم الرابع من مارس آذار.

هذا وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد اعلنت إن بريطانيا ستطرد 23 دبلوماسيا ردا على هجوم بغاز الأعصاب على جاسوس سري مزدوج سابق.

وقالت ماي في البرلمان ”بموجب ميثاق فيينا ستطرد المملكة المتحدة الآن 23 دبلوماسيا روسيا تم تعريفهم على أنهم ضباط مخابرات سريون“.

وأضافت أن هذه هي أكبر عملية طرد لدبلوماسيين من لندن في 30 عاما وستقلص من قدرات المخابرات الروسية في بريطانيا لأعوام مقبلة.

وتابعت ”سنجمد أصولا للدولة الروسية في حال حصلنا على أدلة على أنها قد تستخدم في تهديد حياة أو ممتلكات مواطنين أو سكان في بريطانيا“.

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