إجلاء 23 ألف شخص في ايطاليا بعد العثور على قنبلة ضخمة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

تم إجلاء نحو 23 ألف شخص الليلة الماضية في بلدة فانو وسط إيطاليا بعد اكتشاف مادة متفجرة كبيرة ، بريطانية الصنع بالصدفة، تعود للحرب العالمية الثانية.



وتم العثور على القنبلة يوم الثلاثاء الماضي ، خلال أعمال هيدروليكية في واجهة البحر في المدينة وهو ما دفع مجلس المدينة المحلية لإجلاء جميع السكان في دائرة نصف قطرها 1.8 كلم.

وتقع بلدة فانو على الساحل الشرقي الإيطالي في البحر الأدرياتيكي، على بعد أقل من 300 كلم شمال روما.

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