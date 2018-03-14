ميركل تؤدي اليوم اليمين لولاية رابعة في حكم ألمانيا

أخبار الآن |برلين - المانيا (وكالات)

تبدأ المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم ولايتها الرابعة ، بعد أكثر من 5 أشهر من الانتخابات التشريعية، التي شهدتها البلاد.

وكافحت ميركل من أجل تشكيل حكومة جديدة منذ نتائج انتخابات غير حاسمة في سبتمبر. وفي البداية، رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي الانضمام إلى كتلتها المحافظة، ثم انهارت بعد ذلك المحادثات مع الليبراليين والخضر.

ومن المقرر أن يَنتخب النواب الذين تم انتخابهم في ال 24 من شهر ايلول سبتمبر، ميركل مستشارة قبل ظهر الاربعاء ، ثم ستـَقسم اليمين قبل أن تَعقد أول اجتماع حكومي.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، لم يسبق أن احتاجت ألمانيا إلى هذا الوقت الطويل لتشكيل حكومة.

وستقود ميركل بلداً هزه الانتعاش التاريخي لليمين القومي ممثلا بحزب البديل من أجل ألمانيا، الذي أصبح بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة أول حزب معارض في البلاد يمثله 92 نائباً.

ويفترض أن تقوم ميركل في الواقع بطمئنة شركائها بشأن قدرتها على التحرك بينما يهز "بريكست بريطانيا" وانطواء بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على نفسها والشعبية المتزايدة للأحزاب المناهضة للنظام الأوروبي القائم.

ويحتل اصلاح الاتحاد الاوروبي أولوية في برنامج عمل الحكومة الالمانية. وقد وعدت ميركل بالإسراع في أن تعيد لألمانيا "صوتها القوي" في اوروبا.

وستزور في الأيام المقبلة باريس لإجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بشأن إصلاحات الاتحاد الأوروبي.

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