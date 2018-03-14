قتلى من الشرطة الافغانية اثر هجوم انتحاري غرب افغانستان

أخبار الآن |هلمند - افغانستان (وكالات)

لقي 10 اشخاص على الأقل من قوات الأمن الأفغانية حتفهم صباح اليوم اثر هجوم شنه متمردون على نقطة تفتيش أمنية في غربي أفغانستان .

مصادر عسكرية قالت إن أربعة من الضحايا يخدمون بجهاز الاستخبارات والستة الآخرين من أفراد الشرطة فيما لم تعلِن بعد أية جهة مسئوليتها عن الهجوم.

مسؤول عسكري قال إن قوات الأمن تقاتل عناصر جماعة طالبان في ثلاث جبهات، وقد شن المتمردون عدة هجمات على نقاط التفتيش المتمركزة في محيط عاصمة الإقليم

وذكرت قناة "تولو.نيوز" التلفزيونية الافغانية وهي إحدى القنوات الاخبارية التلفزيونية الكبرى أن 6على الاقل من رجال الشرطة قتلوا في الهجوم، طبقاً لما ذكره مصدر لم يكشف عنه.

وإقليم هلمند واحد من أكثر الاقاليم المضطربة في أفغانستان، حيث أن 80 % على الأقل من أراضيه يخضع لسيطرة طالبان.

وقد ازدادت الأوضاع الأمنية تدهورا في الأشهر الأخيرة بأفغانستان، فبالإضافة إلى مسلحي طالبان، الذين كثفوا هجماتهم في المدن وضد قوات الشرطة والجيش، ازداد كذلك نفوذ تنظيم داعش الإرهابي.

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