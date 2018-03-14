"ستيفن هوكينغ" أيد "حياة الأمل" لكنه رضخ لقدر الموت أخيرا..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



انتشر #Stephen Hawking بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، مباشرة بعد إعلان وفاة هذا الفيزيائي العبقري، الذي صارع المرض وكابد مشقاته بكل تحدي، لكنه رضخ أخيرا لقرار الموت الرحيم، الذي أيد مبدأه بعد تقدمه في السن..

فإذا كنت من محبي "سيمبسون" أو "ستار تريك" ،ستجده قد ظهر بعدة حلقات كضيف شرف، ولأنه كان محبا للإكتشاف قام عام 2007 بتجربة انعدام الجاذبية، وكان ستيفن حينها بعيدا عن كرسيه لأول مرة منذ اربعة عقود، وتمت هذه التجربة بواسطة طائرة بوينغ 727 معدلة..

لإلقاء الضوء على حياته، خصص لهذا الغرض فيلم استثئنائي متين يحاكي قصة حياته كأحد أساطير العلوم الفيزيائية في العصر الحديث والذي وصف سابقا بأنه أذكى رجل في الكون..

كانت حياة العبقري "ستيفن هوكينغ" عبارة عن صراع مع مرض في الأعصاب الحركية، شبيهة بمعركة حقيقية إلا أنه تشبث بالحياة لآخر رمق، واعتبر لسنوات رمزا للأمل، رغم أن الأطباء توقعوا في العام 1964 أنه لن يعيش أكثر من عامين، حين شخصوا حالته المرضية..





رفض ستيفن قبول أي مساعدة أو تقديم تنازلات جراء مرضه، وكان يردد باستمرار بأنه يريد أن يُعتبر أولا عالما وكاتبا في مجال العلوم وفي كل المجالات التي تهم الإنسان؛ فهو إنسان عادي يحمل نفس الرغبات والأحلام والمحفزات والطموح الذي يحمله الأشخاص الآخرون..















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