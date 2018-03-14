مسؤول أمريكي: تيليرسون علم بإقالته من تغريدة ترامب

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)



صرح مسؤول أمريكي بارز، الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الأمريكي المقال، ريكس تيلرسون، لم يتحدث إلى الرئيس دونالد ترامب قبل إقالته، كما لم تُقدم له أسباب إقالته.

وقال وكيل وزارة الخارجية، ستيف وجلدشتاين، في سلسلة تغريدات، “الوزير لم يتحدث إلى الرئيس صباح اليوم، ولا يعلم سبب إقالته، إلا أنه ممتن لحصوله على فرصة للخدمة، ولا يزال يؤمن بقوة بأن الخدمة العامة هي أمر نبيل لا يندم عليه”، مضيفا “نتمنى للوزير المعين مايك بومبيو كل التوفيق”.

وقال نائب وزير الخارجية الأمريكي للشئون الدبلوماسية، الثلاثاء، إن الوزير ريكس تيلرسون علم بخبر إقالته عبر التغريدة التي نشرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب فقط.

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