ترامب: نقوم بأكبر عملية تعزيز عسكري منذ عهد ريغان

أخبار الآن |كاليفورنيا - امريكا (وكالات)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزامه بتحديث جيش بلاده والاستثمار فيه مشيرا الى ان يَجري حاليا أكبر عملية تعزيز عسكري في الولايات المتحدة منذ عهد الرئيس الراحل رونالد ريغان .

وقال ترامب إن الاتفاق الذي توصلت إليه ادارته مع الكونغرس أخيرا بشأن الموازنة للعامين القادمين سيوفر 700 مليار دولار لإنفاقها في مجال الدفاع خلال العام الجاري إلى جانب 716 مليار دولار خلال العام المقبل.

وقال ترامب في كلمة ألقاها في قاعدة (ميرامار) الجوية التابعة لقوات مشاة البحرية الامريكية بولاية كاليفورنيا الثلاثاء: "أننا نقوم حاليا بأكبر عملية تعزيز عسكري منذ عهد رونالد ريغان وإحدى أكبر عمليات التعزيز العسكري التي شهدناها في تاريخ أمتنا على الاطلاق".

ووصفه ترامب بأنه الانفاق "الأكبر على الإطلاق" في تاريخ الولايات المتحدة و"أكثر بكثير من انفاق أي دولة أخرى على الاطلاق"، بحسب وكالة "كونا".

وقال ترامب في كلمة ألقاها في قاعدة (ميرامار) الجوية التابعة لقوات مشاة البحرية الامريكية بولاية كاليفورنيا الثلاثاء: "أننا نقوم حاليا بأكبر عملية تعزيز عسكري منذ عهد رونالد ريغان وإحدى أكبر عمليات التعزيز العسكري التي شهدناها في تاريخ أمتنا على الاطلاق".

وأشار في هذا السياق إلى أن الاتفاق الذي توصلت إليه ادارته مع الكونغرس أخيرا بشأن الموازنة للعامين القادمين سيوفر 700 مليار دولار لإنفاقها في مجال الدفاع خلال العام الجاري إلى جانب 716 مليار دولار خلال العام المقبل.

ووصفه ترامب بأنه الانفاق "الأكبر على الإطلاق" في تاريخ الولايات المتحدة و"أكثر بكثير من انفاق أي دولة أخرى على الاطلاق"، بحسب وكالة "كونا".

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