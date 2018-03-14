الرئيس الأمريكي يلتقي زعيم كوريا الشمالية في مايو القادم

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)



أكد البيت الأبيض رسمياً الخميس أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وافق على لقاء كيم يونغ أون سعياً للتوصل إلى اتفاق حول نزع الأسلحة النووية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان إن ترمب "سيقبل الدعوة للقاء كيم جونغ أون في مكان وزمان سيتم تحديدهما" لاحقاً. وأضافت "إننا نتطلع إلى نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية. وفي الوقت الحاضر، يجب أن تظل جميع العقوبات والضغوط القصوى قائمةً" على بيونغ يانغ.

كيم يونغ أون ملتزم بنزع النووي وترمب يرحب

وفي وقت سابق أعلن مسؤول كوري جنوبي كبير إثر إجرائه محادثات في البيت الأبيض، أن كيم يونغ أون وترمب سيلتقيان بحلول مايو من أجل التوصل لاتفاق لإزالة الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

وقال تشونغ اوي-يونغ مستشار الأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي، بعد إجرائه زيارة قصيرة إلى بيونغ يانغ، "قلتُ للرئيس ترمب، إنه خلال لقائنا الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون أبلغنا أنه ملتزم بنزع السلاح النووي".

وأضاف تشونغ اوي-يونغ خلال وجوده في البيت الأبيض أن "كيم تعهد بأن تُحجم كوريا الشمالية عن أي تجارب نووية أو صاروخية أخرى". وتابع "الرئيس ترمب أعرب عن تقديره لهذه الإحاطة وقال إنه سيجتمع مع كيم يونغ أون بحلول مايو لتحقيق نزع دائم للسلاح النووي".

في المقابل، رحب ترمب الخميس على تويتر بـ "التقدم الكبير" الذي أحرز في ملف كوريا الشمالية، بعد الإعلان عن اجتماع تاريخي بينه وبين كيم يونغ أون.

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