أزمة الجاسوس المزدوج تهدد مشاركة بريطانيا بكأس العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

واقعة الجاسوس تؤجج الخلاف بين البلدين قبل انطلاق مونديال كأس العالم التى تستضيفها روسيا فى الفترة بين 14 يونيو و15 يوليو .

اتهم سياسيون بريطانيون روسيا بمحاولة قتل ضابط روسي وابنته باستخدام غاز أعصاب مخصص لأغراض عسكرية جنوب بريطانيا.

رئيسة وزراء بريطانيا صرحت أمام البرلمان “إما أن الدولة الروسية مسؤولة مباشرة عن تسميمهما أو أنها سمحت بوصول الغاز إلى أيدي جهات أخرى“.

وأدانت روسيا سكريبال بالخيانة بعدما كشف عن عشرات الجواسيس الروس للمخابرات البريطانية قبل القبض عليه في موسكو عام 2004.

وكان سكريبال قد حصل على حق اللجوء لبريطانيا عام 2010 بعد مبادلته بجواسيس روس.

وزارة الخارجية الروسية ردت على التصريحات “إن تعليقات ماي عرض سيرك” وجزء من حملة معلومات سياسية ضد روسيا.

وزير الخارجية البريطاني بدوره ألمح إلى احتمالية مقاطعة بلاده المشاركة في كأس العالم المقام في روسيا

يرقد سيرجي سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) في المستشفى في حالة حرجة منذ الرابع من مارس آذار بعد العثور عليهما فاقدي الوعي في مدينة سالزبري في جنوب إنجلترا

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