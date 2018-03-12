هجوم بسكين أمام مقر إقامة سفير ايران في فيينا وقتل المهاجم

أخبار الآن | فيينا - النمسا - (وكالات)

هاجم رجل نمسوي بحوزته سكين احد الحراس امام مقر اقامة سفير ايران في النمسا، فاقدم الحارس على قتله بسلاح الخدمة، بحسب ما افادت الشرطة المحلية.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية هارالد سوروس لوكالة فرانس برس ان المهاجم البالغ من العمر 26 عاما قد "قُتل في مكان" الهجوم. واضاف ان الوقائع حصلت نحو الساعة 23,35 في احد احياء فيينا السكنية.

ونقلت وكالة الانباء النمسوية عن متحدث باسم وزارة الدفاع قوله ان المهاجم مقيم في فيينا ويتحدر من مقاطعة تيرول النمسوية. واشارت الشرطة الى ان دوافع المهاجم مجهولة حتى الان.

وقد اصيب حارس السفارة في الجزء العلوي من الذراع. واشار سوروس الى ان الحارس "استخدم في بادئ الامر رذاذ الفلفل" ضد المهاجم قبل ان يفتح عليه لاحقا النار.

ووفقا للاستنتاجات الاولية، فإن الحارس قد "تصرف ضمن القواعد"، بحسب ما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع. وقد امرت الشرطة بتعزيز المراقبة في محيط كل الممثليات الدبلوماسية في فيينا.

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