مقتل 44 مسلحا موالين لتنظيم داعش جنوب الفلبين

أخبار الآن | مانيلا - الفلبين - (وكالات)

قتل ما لا يقل عن 44 متشددا من الموالين لتنظيم داعش، وأصيبَ 26 آخرون في قصفٍ لمواقعَ يحتلها التنظيم في إقليم ( ماغِيندا ناو ) جنوبي الفلبين.

وقال الجيش الفلبيني إن القتال اندلع في البداية مع نحو 50 من أعضاء حركة تحرير ( بانغسا مورو ) المتشددة في قرية نائية صباح الخميس الماضي واستمر في اليوم التالي، وذكر الجيش أن جنديا أصيب بجروح طفيفة.

وأوضح بيسانا أن التقديرات الخاصة بعدد القتلى والجرحى من أعضاء حركة تحرير بانغسا مورو المتشددة تستند إلى معلومات المخابرات، وأضاف أن الجيش لم يعثر على أي جثث لأعضاء الحركة.

وتابع أن الجيش شن هجمات مدفعية بدعم جوي، بينما ارتفع عدد أعضاء الحركة خلال القتال إلى نحو 100.

ويعتبر الجيش حركة تحرير بانغسا مورو المتشددة، التي يقول إنها تضم نحو 300 عضو، منظمة إرهابية مثلها مثل حركة أبو سياف وجماعة ماوتي.



اقرأ أيضا: اتهامات باغتصاب جماعي لنساء في أفريقيا الوسطى