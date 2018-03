هل هي مخلوقات غريبة تعاكس المقاتلات الأمريكية؟ (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لطالما شغلت الكائنات الفضائية عقل الإنسان وأطلقت العنان لخياله، كما أكدت بعض الدراسات العلمية أن هناك احتمال وجود مخلوقات فضائية فضلا عن أن بعض العلماء كانوا يحذرون من أن هذه الكائنات قد تنظم غزوا يستهدف الكرة الأرضية يوما ما ويشكل تهديداً للوجود البشري..

في موضوع متصل، تمكنت مقاتلة "F/A-18 Hornet" الأمريكية من اقتناص فيديو بعد عدة محاولات لجسم طائر، في الوقت الذي كان يطير فيه بسرعة كبيرة فوق البحر، مما جعل الطيارين يتمكنون فقط في المحاولة الثالثة من تتبعه بالكاميرا وتصويره.

هذا الفيديو الذي اعتبر سبقا رائعا، تم تسليمه لشركة مختصة في تحليل المعطيات "To the Stars Academy of Arts and Science" بقصد محاولة تحديد طبيعة الجسم وهل الأمر يتعلق بمخلوقات فضائية حقا..

وبغض النظر عن وجود هذه المخلوقات في سماء الولايات المتحدة الأمريكية، فقد اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية رسميا في وقت سابق بوجود "برنامج موسع لتحديد تهديدات الطيران"، حيث شارك المكتب بإسهاب في دراسة الأجسام الطائرة، حيث تم تخصيص حوالي 22 مليون دولار لتمويل المشروع..

ولأن الأمر يتعلق بدراسة الأجسام الطائرة المجهولة وما يعرف كذلك بـ"الأطباق الطائرة"، فقد كشفت وسائل إعلام أمريكية عن إطلاق برنامج "تحديد التهديدات المتقدمة للطيران"، وذلك في إشارة للتهديدات المتلاحقة التي تشكلها هذه الأجسام الغريبة..

موضوع ذو صلة: بالصور : أغرب 9 مخلوقات على الأرض