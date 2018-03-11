قصة طائفة "شيدي ميلا" الصوفية مع التماسيح المقدسة في باكستان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

مهرجان غريب، يقام كل عام في باكستان..تكريم التماسيح في مهرجان الألوان في مدينة كراتشي تتبع طائفة مسلمة تدعى "شيدي ميلا " تقاليد مختلفة وطقوسا غريبة



وذلك بتزيين التماسيح بالورود والمساحيق الملونة . ويقيم هذا الاحتفال السنوي، المسلمين في باكستان، من طائفة "شيدي ميلا" الصوفية في كراتشي، ويقال أنهم من أصول إفريقية، وفقًا لوسائل إعلام بريطانية.

الإحتفال جرى عند ضريح السلطان مانغويير في كراتشي، وهو شيخ صوفي دفن في هذه المنطقة التي سميت على اسمه.

أكبر التماسيح اسمه "مورسواب" يقدم له اللحم المقدد والحلوى

ويعتبر هذا الاحتفال احد أكبر التجمعات البشرية خلال السنوات السابقة، وتم إيقافه منذ عام 2009 لاعتبارات أمنية في البلاد ودخول الجماعات المسلحة، واستغرق أمر الإعداد لهذا الاحتفال بين ستة إلى سبعة أشهر.

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