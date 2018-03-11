ترامب يتوقع نجاحا هائلا للمحادثات مع بيونغ يانغ

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية - (أ ف ب)



أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه واثق من أن المحادثات التاريخية التي يفترض أن يجريها قبل نهاية ايار/مايو مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، ستشكل نجاحا هائلا، مشيرا إلى أن بيونغ يانغ باتت تريد صنع السلام.

وعبّر الرئيس الامريكي عن ثقته في التزام كوريا الشمالية بعدم اطلاق أي صاروخ حتى موعد مفاوضاته التاريخية مع كيم جونغ اون.

وقال ترامب في اجتماع سياسي في بنسيلفانيا أمام ناشطين عبروا عن دعمهم لتحول السياسة التجارية الأمريكية إلى الحمائية "اعتقد أنهم يريدون صنع السلام. أعتقد أن الوقت حان".

وكان الرئيس الأمريكي يتحدث في ضاحية لبيتسبرغ في مهرجان لدعم مرشح جمهوري يواجه صعوبات قبل ثلاثة أيام من انتخابات تشريعية نتائجها غير محسومة في ولاية بنسيلفانيا.

وكانت هذه الولاية الاساسية في منطقة "حزام الصدأ" حاسمة في فوز ترامب الانتخابي في 2016. وقد فرض ترامب رسوم الاستيراد على الفولاذ والالمنيوم ارضاء لناخبي هذه المنطقة تحديدا.

وكان الرئيس الأمريكي عبر قبيل ذلك عن تفاؤل كبير عند الاعلان عن قمة قريبة مع كيم.

قال ترامب لصحافيين قبل ان يتجه الى بنسيلفانيا "فيما يتعلق بكوريا الشمالية اعتقد ان الامر سيجري بشكل جيد جدا، اعتقد اننا سنحقق نجاحا هائلا وان الامر سيكون مثمرا جدا". واضاف "نحظى بدعم هائل".

واضاف ان "الوعد (الذي قطعته بيونغ يانغ) هو انهم لن يطلقوا صواريخ حتى ذلك الحين (اللقاء) وانهم ينوون نزع الاسلحة النووية. سيكون ذلك رائعا".

وقبيل ذلك، ذكر الرئيس في تغريدة على تويتر بان كوريا الشمالية "لم تجر اي تجربة لصاروخ منذ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2017" وبانها "وعدت بالا تفعل ذلك" خلال مرحلة اللقاء بين ترامب وكيم. واضاف "اعتقد انهم سيفون بوعدهم".

وعلى شبكة التواصل الاجتماعي، تحدث ترامب مجددا عن محادثته الهاتفية مع الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وكتب في تغريدة ان "الرئيس شي قال لي انه ينظر بتقدير الى محاولة الولايات المتحدة تسوية الازمة دبلوماسيا بدلا من الذهاب الى الخيار الذي يثير القلق الاكبر". واضاف ان "الصين تواصل مساعدتنا".

وكان البيت الابيض اعلن الجمعة ان ترامب وشي "اتفقا على ابقاء الضغط والعقوبات الى ان تتخذ كوريا الشمالية قرارات على طريق نزع للاسلحة النووية كامل وقابل للتحقق ولا يمكن عكسه".

وفي بكين، ذكرت وكالة انباء الصين الجديدة الرسمية ان الرئيس الصيني قال في الاتصال الهاتفي مع ترامب "اقدر النوايا الايجابية للرئيس (ترامب) بهدف التوصل الى حل سلمي لمشكلة شبه الجزيرة الكورية".

من جهتها، عبرت هيلاري كلينتون عن معارضتها لهذا اللقاء، ورأت ان حكومة ترامب لا ترى "الخطر" الذي تمثله محادثات مع بيونغ يانغ.

قالت كلينتون وزيرة الخارجية السابقة، في مقابلة نشرتها الصحيفة الهولندية "الغيمين داغبلاد" السبت "اذا كنتم تريدون مناقشة كيم جونغ اون بشأن اسلحته النووية، فانتم تحتاجون الى دبلوماسيين محنكين".

واضافت المرشحة الديموقراطية للرئاسة التي هزمت في انتخابات 2016 "الامر بحاجة الى اشخاص يعرفون الملفات جيدا ويفهمون الكوريين الشماليين ولغتهم".



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