مقتل مسلح و3 رهائن بدار للمحاربين القدامى في كاليفورنيا

أخبار الآن | كاليفورنيا - الولايات المتحدة (وكالات)

أفادت الشرطة الأمريكية، بأنه تمَ العثور على مشتبهٍ بهِ في إطلاقِ نارٍ و3 رهائنٍ قتلى في دارٍ لقدامى المحاربين في كاليفورنيا.



وكان مسؤولٌ في قواتِ الحماية المدنية الأمريكية ووسائلُ إعلامٍ محلية قالوا إن مسلحا احتجزَ 3 رهائن في دارٍ لقدامى المحاربين على بعدٍ نحوِ 50 ميلا شمالَ شرقي سان فرانسيسكو.

وقال كريس تشايلدز المتحدث باسم دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا في مؤتمر صحفي إن الشرطة لم تتصل بالرجل المسلح داخل الدار في منطقة نابا فالي على بعد نحو 50 ميلا شمال شرقي سان فرانسيسكو لكن يعتقد أنه يحمل بندقية.

وأضاف أن المسلح وأحد أفراد شرطة دوريات الطرق في كاليفورنيا تبادلا إطلاق النار

وأكد حاكم كاليفورنيا جيري براون، مقتل 3 رهائن أثناء الحادث، وجاء في بيان صدر عنه: "نشعر بالحزن العميق بسبب العنف الرهيب الذي أودى بحياة 3 أشخاص كرسوا حياتهم لخدمة لمحاربينا القدامى".

وفي وقت سابق صرح سناتور بالولاية بأن المهاجم شارك في برنامج "The Pathway Home" المخصص للمحاربين القدامى الذين يعانون من اضطرابات نفسية، مضيفا أن الضحايا يعتقد أنهن من العاملات في الدار.



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