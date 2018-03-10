مسلح يحتجز ثلاث رهائن في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

قال مسؤولٌ في قواتِ الحماية المدنية الأمريكية، إن مسلحا احتجزَ ثلاثَ رهائن في دار للعجزة. وقالت وسائلُ إعلام ٍ أمريكية أن المسلحَ يرتدي دِرعا ويحمل رشاشاً أطلق منهُ عدة َ طلقات في الهواء. هذا ولم ترد بعد تفاصيل اخرى حول الحادثة.

وتم إغلاق دار المحاربين القدامى في يونتفيل بالولاية بعدما دخل رجل مسلح الدار وأخذ عدداً من الأشخاص رهائن حسبما أفادت صحيفة نابا فالي ريجيستر المحلية.



وفي رسالة على حسابها على فيس بوك، قالت الدار "إنها قامت بتنشيط بروتوكولها للاستجابة الطارئة بعدما وردت تقارير بإطلاق نار".



وأكدت إدارة عمدة مقاطعة نابا وجود الشرطة في الدار في يونتفيل ودعت المواطنين لتجنب المنطقة.



وكتبت وحدة حراسة الطرق السريعة بكاليفورنيا أن هناك تعزيزات جوية في مسرح الحادث وأن فريقا من القوات الخاصة "سوات" في طريقه للموقع.