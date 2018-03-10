فيضانات تجتاح ولاية كوينزلاند الاسترالية

أخبار الآن | كوينزلاند - استراليا (وكالات)

اجتاحت مياهُ الفيضانات مناطق في ولايةِ كوينزلاند الاسترالية بعدَ ارتفاعِ منسوبِ مياهِ الأنهار لتغمرَ نحوَ 200 منزل.

يأتي ذلكَ في الوقت الذي شهدت فيهِ أستراليا منذ أيامٍ إعصار تسببَ فى تدمير ساحل كوينزلاند الشمالي الشرقي، مما أدى إلى انقطاعِ الكهرباء عن مئاتِ المنازل فى تلكَ المنطقة، كما أن العديدَ من البلدات أصبحت معزولة بسببِ الفيضانات.

وأعلنت السلطات حالة الكوارث في بعض البلدات ، حيث أظهرت لقطات بثها التلفزيون اندفاع المياه من نهر هربرت إلى الطريق الرئيسي.

وقال جيمس وايلد متحدثا بالهاتف من حانة في منطقة المراعي في الريف بغرب كوينزلاند ”توجد مياه على امتداد البصر“.

وقالت السلطات إنها لم تتلق بلاغات عن إصابات رغم أن المياه غمرت 225 منزلا في مناطق متفرقة في إنجام.

وقالت أنستازيا باليشيه رئيسة وزراء ولاية كوينزلاند في برزبين إن المياه عزلت 72 طفلا في مخيم مدرسي إلى الشمال من إنجام.

وتوقع مكتب الأرصاد أن يبدأ منسوب المياه في نهر هربرت، وهو الأعلى منذ 2009، في الانحسار ليلا، لكنه قال إن التحذيرات من الفيضانات ستظل سارية بالنسبة لستة أنهار على الأقل في الولاية.



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