استمرار الاحتجاجات في إيران ينذر بانفجار الوضع الداخلي

أخبار الآن | إيران - (وكالات)

بعد شهرين على موجة الاحتجاجات على الوضع الاقتصادي والسلطة في عشرات المدن ، ما زال الاستياء الاجتماعي مستمرا في إيران مع تراجع سعر الريال ، سيما ما تنفقه إيران بسبب تدخلاتها العسكرية في دول الجوار .

وتتحدث الصحف الإيرانية عن إضرابات متكررة لمئات العمال في الأهواز وأراك .

ويُلمح الهتاف إلى سلسلة من القضايا المدوية لفسادٍ واختلاس أموال أو جرائم اقتصادية وَقعت خلال السنوات الأخيرة.

وبينما يضاعِف الرئيس حسن روحاني التصريحات المطمئنة عن وضع الاقتصاد، يغذي تراجع سعر الريال الإيراني الذي فـَقد نحو ربع قيمته في مواجهة الدولار خلال ستة أشهر، التضخم ويثير قلق السكان.

وكانت شركة "هبكو" التي تنتج آليات ثقيلة والمعروفة في إيران، قد خضعت للخصخصة قبل نحو 10 سنوات.

وقد تعثرت نشاطاتها ويطالب موظفوها بالحصول على رواتبهم التي لم تُدفع منذ 8 أشهر، حسب مطالبهم التي وُضعت على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتظاهر عمال المجموعة الوطنية للصناعات الفولاذية في الأهواز حيث يعمل نحو 4 آلاف شخص، أيضا للحصول على متأخرات رواتبهم والدفاع عن تقاعدهم في مواجهة إدارة جديدة.

تتحدث وسائل الإعلام باستمرار عن تجمعات لعمال يحتجون على عدم تلقيهم أجورهم أو تراجع قدراتهم الشرائية.

وفي نهاية فبراير/شباط الماضي حاول شاب إيراني إحراق نفسه في فرديس بالقرب من طهران عندما جاءت الشرطة لهدم محله المبني بلا ترخيص.

وأثار فيديو الحادثة ضجة كبيرة على الإنترنت. وقد سبقت حوادث عدة في الأشهر الأخيرة عمله اليائس.

وكانت عشرات المدن الإيرانية شهدت في فترة رأس السنة اضطرابات أودت بحياة 25 شخصا على هامش تظاهرة لم يسمح بها ضد الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسلطة.

واتخذت السلطات الإيرانية بعض الإجراءات لتهدئة الوضع، لكن دون جدوى أمام الغضب الشعبي من نظام الملالي.

وقام البرلمان الذي ما زال يدرس ميزانية السنة الجديدة التي تبدأ في 20 مارس/آذار الجاري، بتعديل خطط الحكومة لمساعدة الطبقات الاجتماعية الأكثر فقرا.

وحذر علي أصلاني العضو في مجالس العمل الإسلامية وهي شكل من أشكال النقابات الرسمية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العمالية القريبة من الأوساط النقابية الرسمية، من أن "مجتمع العمال يشعر بخيبة أمل".

قال أصلاني إن "الرقم الذي أعلن عن التضخم هو 9% لكن ليس هذا ما يشعر به المجتمع".

وأشارت سيدة من سكان طهران إلى ارتفاع سعر الأرز المادة الغذائية الأساسية في إيران، بنسبة 60% خلال أشهر.

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