نجمة مسلسل "وست ورلد" تحكي تفاصيل اغتصابها مرتين أمام الكونغ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

حكت الممثلة الأمريكية إيفان رايتشل وود نجمة سلسل "وست ورلد" West World تفاصيل تعذيبها واغتصابها مرتين، علي يد صديقها السابق وشخص آخر في شهادة مروعة أمام مجلس النواب الأمريكي.

وقالت وود - 31 عاماً – في جلسة استماع للجنة فرعية في مجلس النواب الامريكي حول قانون دعم ضحايا الاعتداءات الجنسية إنها حاولت الانتحار مرتين، موضحة أن معاناتها لاتزال مستمرة بعد أكثر من عشر سنوات على الحادثة.

وأضافت أن مشاعر "العار واليأس" لاحقتها بعد اغتصابها، وأنها في المرة الأخيرة وجدت نفسها تستسلم للإعتداء في "حانة" ولم تستطع المقاومة، مسترجعة "الاغتصاب لما يكن مجرد دقائق معدودة من الدراما، لكنه موت بطيء".

وعاشت الممثلة الأمريكية سنوات تقاتل الاكتئاب والإدمان وفوبيا الأماكن المكشوفة بعد حوادث الاعتداء، لكن دخولها مستشفى للأمراض النفسية كان نقطة تحول في حياتها، واستطاعت التعامل مع الصدمة، وكانت أبرز الداعمين لحملات "أنا أيضا" MeToo لكشف الاعتداءات الجنسية في أوساط مشاهير هوليوود والسياسيين.

وأوضحت وود أن حالة الاضطراب لاتزال تجعلها تعتقد أن شخصاً ما قادم ليعتدي عليها، حينما تسمع أي صوت وهي وحيدة في منزلها.

جاءت شهادة الممثلة الأمريكية، ضمن مناقشات قانون حقوق الناجين، الذي أقره الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قبل عامين، ووصفت القانون بأنه "شبكة أمان تساعد على إنقاذ حياة الناجين من الاعتداءات الجنسية".

ورغم المأساة التي حكتها وود، إلا أنها وجهت رسالة لمغتصبها قائلة "أنا لا أكرهك، أنا أشفق عليك، أنا هنا ليس لوصمك بالعار، ولكن لأني أريد أن أفهمك واريدك أن تفهمني، ولكن عليك أن تسمعني أولا، فهذا يجعلني أفكر في ابني والعالم الذي سينشأ فيه وما معنى الاغتصاب وما معنى ما حدث لوالدته".

إقرأ ايضا:

الأمم المتحدة: إنتهاكات مروعة لحقوق الإنسان في جنوب السودان