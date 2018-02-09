مجلس الشيوخ الأمريكي يقر اتفاق الموازنة

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

اقر مجلس الشيوخ الاميركي اتفاق الموازنة حول تمويل مؤسسات الحكومة الاميركية ليل الخميس الجمعة ليمهد الطريق امام تصويت في مجلس النواب يجنب الادارة شللا جزئيا.



وكان احد اعضاء مجلس الشيوخ عرقل على مدى ساعات الخميس التصويت على النص الذي كان يفترض ان يوافق عليه المجلس قبل منتصف ليل الخميس (5,00 ت غ) من قبل المجلسين تحت طائلة دخول المؤسسات الفدرالية في حالة "اغلاق" هي الثانية في غضون ثلاثة أسابيع اذا لم تحصل على الاموال.

وكان قد انتهى اجتماع الكونغرس الأمريكي دون الموافقة على الميزانية، وستقوم المؤسسات الفدرالية في منتصف الليل بتعليق العمل تلقائيا.

وذكر موقع مجلس الشيوخ الأميركي على الإنترنت، الجمعة، أن عمل الكونغرس سوف يستمر بعد انتهاء الموعد النهائي للميزانية.

وكان زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومير ذكر، أمس الخميس، توصل زعماء الديمقراطيين والجمهوريين إلى صفقة في مجلس الشيوخ الأمريكي تخص معايير الميزانية لعامين.

ويعجز البرلمانيون منذ بدء السنة المالية في الأول من أكتوبر الماضي، عن الاتفاق على قيمة النفقات الفدرالية لكامل السنة وتوزيعها.

وبالتالي، يعمد الكونغرس منذ ذلك الحين إلى إصدار قوانين إنفاق موقتة لتمويل الإدارة الفيدرالية على دفعات لبضعة أسابيع في كل مرة من غير أن يتوصل إلى إقرار الإصلاحات البنيوية التي تطالب بها الإدارة الجديدة.

ويشترط الديموقراطيون للموافقة على الزيادة الكبيرة في ميزانية الدفاع، إقرار زيادة موازية لباقي النفقات الداخلية.

كما يستغلون هذا الاستحقاق لمحاولة انتزاع تنازل يتعلق بتشريع أوضاع مئات آلاف الشبان المقيمين في الولايات المتحدة بصفة غير قانونية، غير أنهم لم ينجحوا في مساعيهم حتى الآن.



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