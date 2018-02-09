روسيا: التطورات في أفغانستان تعيق المحادثات مع "طالبان"

أخبار الآن | كابول - أفغانستان (صحف)

قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أفغانستان، زامير كابولوف، إن بلادَهُ مستعدة لاستضافة محادثات مباشرة بين الحكومة الأفغانية وجماعة طالبان، لكن التطوراتِ في أفغانستان تحولُ دون إجرائها.

وأشار المبعوث الروسي، إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية شهدت أفغانستان عدداً من الهجمات الإرهابية المدوية، والتي قالت كابول ردا عليها إنها ترفضُ إجراء محادثات سلام مع طالبان.

وقال «كابولوف»، في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية «تاس»، الخميس: «لطالما أكدنا ضرورة حل الموقف في أفغانستان بشكل سلمي من خلال محادثات مباشرة بين أطراف النواع وبتوجيه الأفغان أنفسهم».

وأضاف الدبلوماسي الروسي، الذي يشغل أيضا منصب مدير القسم الآسيوي الثاني بالخارجية الروسية، أن «روسيا مستعدة لتقديم موسكو كمكان لاستضافة محادثات مباشرة بين الحكومة الأفغانية وجماعة طالبان، لكن الوضع الحالي في البلد يعيق بدء الحوار».

وأضاف أن الجانب الأمريكي يتجاهل مع سبق الإصرار الدعوات الروسية ويواصل سياسة زيادة تواجده العسكري في أفغانستان.

ولفت كابولوف إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أدلى بها في يناير/كانون الثاني الماضي، حول رفض واشنطن إجراء أي محادثات مع طالبان بسبب الجرائم الجماعية التي ارتكبها مقاتلو الحركة.

كما أشار كابولوف إلى أن اعتماد واشنطن على ممارسة الضغط على طالبان ودعم كابل للاستراتيجية الأمريكية الجديدة في هذا البلد يعرقل إطلاق المحادثات بين كابل وطالبان ويؤدي إلى إطالة أمد النزاع ووقوع مزيد من الضحايا بين المدنيين.

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