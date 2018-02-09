استقبال حار لشقيقة كيم جونغ أون في كوريا الجنوبية

أخبار الآن | سيول - كوريا الجنوبية - (وكالات)

خصصت كوريا الجنوبية استقبالا حارا لشقيقةِ زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، حين هبطت طائرتها في مطار بمدينة إنشيون، القريبة من العاصمة سول.

ووصلت ( كيم يونغ نام ) شقيقة ُ الزعيم الكوري الشمالي إلى كوريا الجنوبية لحضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ.

وباتت كيم يو جونغ أول عضو في الأسرة الكورية الشمالية الحاكمة، يزور الجنوب منذ توقف الحرب الكورية التي استمرت ثلاث سنوات بين 1950 و1953.

وكتب على الطائرة البيضاء التي هبطت في مطار انشيون اسم "جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية".

وعقب وصولها لحفل افتتاح "أولمبياد 2018"، أظهرت عدسات وسائل الإعلام مصافحة تاريخية بين كيم يو جونغ والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن.

وتأتي هذه المصافحة بعد الاستقبال الذي خصصه مون جاي إن وعقيلته لكبار الشخصيات في المربع المخصص لأصحاب المقام الرفيع لمشاهدة مراسم الافتتاح.

وتجاذب قادة كوريا الشمالية والجنوبية أطراف الحديث خلال المصافحة بشكل مقتضب. ولم يعرف على الفور ما قالوا، ولكنهم كانوا يبتسمون جميعهم.

وحضرت كيم يو جونغ مراسم افتتاح الأولمبياد، في مسعى دبلوماسي استثنائي من قبل بيونغيانغ لاستغلال هذا الحدث الرياضي لتخفيف التوترات مع سول وتعزيز الوحدة بين الكوريتين.

وأطلق على الأولمبياد تسمية "أولمبياد السلام" وسط تقارب بين الكوريتين، بعد قرار الزعيم الكوري الشمالي المشاركة.

وأرسلت بيونغ يانغ 22 رياضيا إلى الجنوب، سيلعب عشرة منهم تحت راية كوريا الشمالية و12 في فريق مشترك (مع كوريا الجنوبية) للهوكي النسائي، إلى جانب العديد من المدربين ومسؤولي الجهاز التدريبي.

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