وفد من كوريا الشمالية يزور الجارة الجنوبية لحضور الأولومبياد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

في زيارة تستمر ثلاثة أيام، يصل الجمعة الوفد الكوري الشمالي الذي يضم كيم يو جونغ شقيقة زعيم بيونغ يانغ إلى كوريا الجنوبية، لحضور الحفل الافتتاحي للألعاب الأولمبية الشتوية.

زيارة تاريخية يقوم بها وفد من كوريا الشمالية إلى جارتها الجنوبية يوم الجمعة لحضور الحفل الافتتاحي للألعاب الاولمبية الشتوية الـ23 التي تعقد الجمعة في محافظة بيونغ تشانغ شرق كوريا الجنوبية.

يضم الوفد الذي يرأسه رئيس مجلس الشعب الأعلى كيم يونج-نام كيم يو جونغ، الأخت الصغرى للقائد الأعلى بالاضافة الى رئيس لجنة الإرشادات الرياضية الوطنية ورئيس لجنة إعادة التوحيد السلمي لأرض الأجداد.



ويرى المتحدث باسم البيت الأزرق في سول أن زيارة كيم سيكون لها مغزى أكبر، خاصة وأنها قامت بدور مهم في حزب العمال الكوري باعتبارها النائبة الأولى لمدير اللجنة المركزية.



من جهتها أعربت بكين عن أملها في أن تحافظ الكوريتان على الزخم الحالي وأن تعملا على فتح الباب تدريجيا أمام السلام في شبه الجزيرة الكورية.



وفي خطوة فاجأت سول والدول الغربية، وأثارت مخاوف من إنهاء الاتجاه التصالحي الحالي الذي تولد إثر قرار مشاركة بيونغ يانغ في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، نظمت كوريا الشمالية عشية افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية، عرضا عسكريا في بيونغ يانغ احتفالا بالذكرى السبعين لتأسيس جيشها، أعلن خلاله الزعيم كيم جونغ أون أن بلاده التي تمتلك السلاح النووي، هي "قوة عسكرية من المستوى العالمي".



وفي ما تعد الزيارة مهمة لتخفيف حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية، وتأمل سول أن تكون فرصة للانفتاح من جديد على الشمال وبدء حوار لحل واحدة من أخطر الأزمات في العالم، أعلنت بيونغ يانغ أنها لا تنوي لقاء ممثلين عن الولايات المتحدة خلال الألعاب الأولمبية، وهو ما يبدد الآمال في أن تسهم الدورة في تخفيف التوتر في المواجهة القائمة حول برنامج بيونغ يانغ النووي.



ليبقى التساؤل بعد كل ما سبق ذكره، هل تنجح ألعاب أولمبية بحل أزمة دولية؟؟

معنا من القاهرة د.ايمن سلامه أستاذ القانون الدولي و العلاقات الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية

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