كوريا الشمالية تستعرض قواتها العسكرية وتقيم استعراضا ضخما

أخبار الآن | بيونغ يانغ - كوريا الشمالية (أ ف ب)



أقامت كوريا الشمالية استعراضا عسكريا كبيرا في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ بمناسبة الذكرى السنوية الـ70 لتأسيس الجيش.

وشارك في الاستعراض حوالي 50 ألف شخص بمن فيهم 13 ألفا من الجيش.

وسبق أن أعلنت كوريا الشمالية في الشهر الماضي عن أنها حددت يوم 8 فبراير عام 1948 كيوم وطني لتأسيس الجيش الشعبي الكوري الشمالي ابتداء من العام الجاري.



وكانت كوريا الشمالية قد حدد يوم 8 فبراير كيوم وطني لتأسيس الجيش حتى عام 1977، ولكنها في عام 1978 حولت هذه الذكرى إلى يوم 25 أبريل حيث شكل مؤسسها الراحل كيم إيل سونغ قوات حرب العصابات ضد اليابان في هذا اليوم عام 1932.

ولكن في هذا العام، تثير إقامة كوريا الشمالية الاستعراض العسكري جدلا إذ أنه جاء قبل يوم واحد فقط من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 بكوريا الجنوبية.



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