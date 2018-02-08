رقم قياسي لـ"نانسي بيلوسي".. خطاب في الكونغرس امتد لـ8 ساعات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



كسرت زعيمة الديمقراطيين بمجلس النواب الامريكي "نانسي بيلوسي" الرقم القياسي بخطاب امتدت لنحو 8 ساعات متواصلة، لمعارضة اتفاق الميزانية لرفع سقف الإنفاق وتجنب الإغلاق الحكومي، لأن الخطة لا تعالج قضايا المهاجرين.

وطالبت بيلوسي 77 عاما بالتزام من الجمهوريين بأن يتم التصويت على مشروع قانون لإصلاح الهجرة.

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وحذرت بيلوسي من أنها لن تصوت على اتفاق للموازنة بموافقة الحزبين دون التزام أكثر حزما من رئيس مجلس النواب بول رايان بأن مجلس النواب سينظر في تشريع لحماية المهاجرين الشباب الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني كأطفال.

وتحدثت بيلوسي عن قصص للمهاجرين الشباب الذين يعرفون باسم "الحالمون"، ودافعت عن السماح لهم بالبقاء في البلاد.

وقالت إنه تم السماح لـ"الحالمين" بالبقاء في الولايات المتحدة في إطار برنامج (داكا) للمهاجرين الذي قدمته الإدارة السابقة.

وألغى الرئيس دونالد ترامب برنامج داكا في سبتمبر.

ويواجه "الحالمون" إمكانية ترحيلهم ما لم يتم التوصل لاتفاق للسماح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة بشكل قانوني والمضي في مسار منحهم الجنسية.

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وفيما اعتبر الامر سابقة لم تحدث من قبل، قال مكتب مؤرخ مجلس النواب: إن خطاب نانسى بيلوسي هو أطول خطاب على الإطلاق على منصة مجلس النواب، وفقا لسجلاتهم، وقد بدأت الحديث فى العاشرة صباحا وأنهت خطابها بعد السادسة و10 دقائق مساء، متابعا: "كان لديها امتياز قراءة شهادة من الحالمين (فى إشارة للبرنامج الخاص بالمهاجرين الشباب) وما زال لديها الكثير، وقد حظيت بتصفيق قوي داخل المجلس".

واضاف مكتب المؤرخ بمجلس النواب الأمريكي في تصريح، إن كلمة بيلوسي هي المستمرة الأطول في تاريخ المجلس.

وكان آخر رقم قياسي معروف في هذا الصدد، قد سجله الديمقراطي تشامب كلارك ، عام 1909، وهو 5 ساعات و15 دقيقة، ولكن مع عدة توقفات، وفقا لتصريح مكتب المؤرخ بالمجلس.

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وقال مصدر مقرب من النائبة الديمقراطية عن ولاية كالفورنيا، إنها فكرت فى الأمر خلال الليل للحديث طوال ساعات فى مجلس النواب، وأضاف المصدر أنها كانت ترتدى حذاء له كعب ارتفاعه أربعة بوصات فى أثناء إلقاء الخطاب، ولم تتناول إلا الماء.

وكان زعيما الأغلبية الجمهورية والمعارضة الديمقراطية فى مجلس الشيوخ الأمريكى، قد أعلنا الأربعاء التوصل لاتفاق حول الموازنة لعامين، فى تسوية نادرة من المتوقع أن تؤدي لتجنب مخاطر الأزمات فى عامى 2018 و2019، وذلك اعتبارا من هذا الأسبوع، وقال الجمهورى ميتش ماكونيل: "إننى مسرور للإعلان بأن مفاوضاتنا فى المجلسين وبين الحزبين حول موازنة الدفاع والأولويات الأخرى أفضت لاتفاق مهم"، وأعلن الديمقراطي تشاك شومر: "بعد مأزق تشريعىي دام لأشهر، يشكل هذا الاتفاق حول الموازنة تقدما حقيقيا".

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