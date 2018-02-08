الأمم المتحدة تنظيم القاعدة لا يزال يشكل تهديدا ملفتا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن مراقبون تابعون للامم المتحدة في تقرير أن تنظيم القاعدة لا يزال يشكل خطرا أكبر من تنظيم داعش في بعض المناطق.



ويوضح التقرير الذي رفع الى مجلس الأمن الدولي أن فرع القاعدة في اليمن يشكل مركزا للتواصل لمجمل التنظيم، ويضيف أن المجموعات المرتبطة بالقاعدة لا تزال تشكل التهديد الإرهابي الأبرز في بعض المناطق مثل الصومال واليمن، والدليل على ذلك الهجمات المتواصلة والعمليات التي يتم إفشالها باستمرار".



ويتابع التقرير أن المجموعات المرتبطة بالقاعدة في غرب أفريقيا وفي جنوب آسيا تشكل خطورة أكبر من مقاتلي تنظيم داعش"غير القادرين حاليا على فرض انفسهم في موقع قوة".



لكنه حذر من احتمال حصول تعاون بين مجموعات مرتبطة بتنظيم داعش وأخرى تابعة للقاعدة في بعض المناطق ما يمكن أن يشكل تهديدا جديدا.

وأضاف التقرير أن في سوريا لا تزال جبهة النصرة أحد أقوى وأكبر فروع تنظيم القاعدة في العالم"، ومقاتلوها "يلجأون إلى التهديد والعنف والحوافز المادية" لضم مجموعات مسلحة صغيرة، مشيرا إلى أن عدد مقاتلي هذه الجبهة يتراوح بين 7 و11 الف شخص من بينهم الاف المقاتلين الأجانب وهي تتخذ معقلا لها في محافظة ادلب بشمال غرب سوريا.



وجبهة النصرة المصنفة على لائحة المنظمات الارهابية الدولية على رغم إعلانها في صيف العام 2015 فك ارتباطها عن تنظيم القاعدة وتبديل اسمها الى جبهة فتح الشام، هي المكون الرئيسي في هيئة تحرير الشام التي أبصرت النور بعد اندماج جبهة فتح الشام مع فصائل إسلامية أخرى مطلع 2017.



أما في ليبيا فلا يزال تنظيم داعش يحاول كسب موطئ قدم إذ عزز وجوده بمقاتلين عادوا من العراق وسوريا.



كما تبقي جماعة بوكو حرام التي امتد نفوذها إلى خارج نيجيريا خلايا صغيرة في ليبيا يمكن أن تنتقل إلى دول أخرى في المنطقة.



ويضيف التقرير أن "الدول الاعضاء تعتبر أنه من الممكن أن يكون قياديو تنظيم داعش في ليبيا يتحركون في مناطق نزاع أخرى في غرب افريقيا والساحل".



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