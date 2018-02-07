واشنطن ستعلن عن عقوبات هي الأشد ضد بيونغ يانغ

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية - (أ ف ب)

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن واشنطن تستعد للكشف عن أشد عقوبات اقتصادية تفرض على كوريا الشمالية حتى الآن.



وقال بنس في زيارته إلى طوكيو أن بلاده ستواصل تكثيف أقصى ضغوطها إلى أن تتخذ كوريا الشمالية خطوات ملموسة نحو نزع أسلحة كامل يمكن التحقق منه ..



كما تعهد بنس بمواصلة واشنطن في نشر معداتها العسكرية الاكثر تطورا في اليابان والمنطقة لحمايتها من التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب انتقد سياسات الادارات الاميركية السابقة حيال كوريا الشمالية وتمكن من اقناع المجموعة الدولية بتشديد العقوبات ضد بيونغ يانغ.



كما حذر بنس من ان كوريا الشمالية التي ستشارك في الالعاب الاولمبية الشتوية هذا الشهر ضمن وفد مشترك مع كوريا الجنوبية، لن يسمح لها بالهيمنة على الحدث عبر "دعايتها".



وشدد بنس الاربعاء على ان "كل الخيارات مطروحة على الطاولة" متعهدا بان تواصل واشنطن نشر "معداتها العسكرية الاكثر تطورا في اليابان والمنطقة" لحمايتها من التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية.



من جهته قال آبي الذي سيتوجه على غرار بنس الى كوريا الجنوبية لحضور الالعاب الاولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ، انه ابلغ نائب الرئيس الاميركي بانه لا يمكن القبول "بامتلاك كوريا الشمالية الاسلحة النووية".



واضاف "يجب الا نخدع انفسنا بحملة الترويج التي تقوم بها كوريا الشمالية".



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