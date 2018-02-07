هذه الدولة الأوروبية تحظر النقاب.. وتخضغ المخالفات لغرامة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أثار موضوع التواجد في الأماكن العامة بالبرقع أو النقاب في الدول الأوروبية جدلا كبيرا، حيث حظرته بعض المجتمعات كليا لأنه يعترض ثقافتها المحلية، في الوقت الذي اعتبره البعض جزء من الحرية الشخصية التي لا يجب أن تمس وإن كانت تعارض ثقافة بلد الإقامة..

في موضوع ذي صلة، اقترحت الحكومة الدنماركية، الثلاثاء 6 فبراير/ شباط، حظر أغطية الوجه في الأماكن العامة، وهو ما قد يجعلها دولة أوروبية جديدة تفرض قيوداً على ارتداء النقاب والبرقع. وقال وزير العدل "سورن بابي بولسن في بيان، "إن هذه الألبسة "لا تتناسب مع قيم المجتمع الدنماركي"، وستُقيِّم منظمات حقوقية غير حكومية الاقتراح الذي يرجح أن تعاد صياغته لأخذ تعليقاتها في الاعتبار، وفق صحيفة (سبق)

ويُتوقع أن تقدّم الحكومة المنتمية إلى يمين الوسط مشروع قانون للبرلمان في هذا الشأن خلال الربيع، ووفق "الألمانية" يرجح أن يتم إقرار القانون المقترح؛ لكونه يحظى بدعم ثاني أكبر حزب في البلاد، حزب الشعب الدنماركي المناهض للهجرة..

الأمر لا يتعلق بالدعوة إلى عدم ارتداء النقاب، بل تعداه الأمر إلى سن مخالفات، وتكلف مخالفة الحظر غرامة تبلغ قيمتها ألف كرونة أي ما يعادل 166 دولاراً أو 134 يورو، أما تكرار المخالفة فغرامته تصل إلى 10 آلاف كرونة. وأقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان العام الماضي حظرا بلجيكيا على ارتداء أغطية الوجه في الأماكن العامة، وكانت فرنسا أول دولة تحظر النقاب في الأماكن العامة عبر قانون طُبق عام 2011..

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