مقتل خمسة أطفال في حريق خلال صدامات في غينيا

أخبار الآن | غينيا - (أ ف ب)

أعلن وزير إدارة الاراضي الغيني بوريما كوندي أن خمسة أطفال لقوا حتفهم اليوم في حريق متعمد أضرم خلال صدامات في وسط غينيا بعد الانتخابات المحلية التي جرت الأحد.

وقال كوندي إنه تم خلال الصدامات إحراق منازل في كالينكو ..

وكانت صدامات اسفرت عن سقوط قتيل الاثنين في كينديا حيث حاولت قوات الامن ابعاد ناشطي المعارضة الذين طوقوا مركزا لفرز الاصوات في المدينة، حسب الدرك وشهود عيان.



وذكر الوزير الغيني باعمال العنف هذه وعبر عن اسفه لان "مرشحين يعلنون قبل صدور النتيجة فوزهم في الانتخابات متجاهلين الاتفاقات السياسية بين الغينيين".



من جهة اخرى، قال ممثل الامين العام لامم المتحدة في غرب افريقيا محمد ابن سمباض في بيان الاربعاء انه "يتابع عن كثب الانتخابات البلدية في غينيا ويأسف لاعمال العنف الاخيرة التي ادت الى خسائر في الارواح".



وتحدث مسؤولون من المعارضة والسلطة عن عمليات تزوير في اول انتخابات محلية تجرى منذ انتهاء حكم الانظمة الاستبدادية التي قادت البلاد لاكثر من خمسين عاما. ويفترض ان تعلن نتائج هذه الانتخابات قبل نهاية الاسبوع.



وشهدت عمليات الاقتراع الاخرى التي جرت في غينيا، من الانتخابات الرئاسية في 2010 و2015 الى الانتخابات التشريعية في 2013 اعمال عنف واتهامات بالتزوير.



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