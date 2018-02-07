فيديو لزعيم "بوكو حرام" بعد إعلان هزيمة التنظيم في نيجيريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



ظهر زعيم بوكو حرام في شريط فيديو الثلاثاء متعهدا بشن المزيد من الهجمات، وذلك بعيد أيام من تأكيد الجيش النيجيري ان التنظيم الجهادي المتطرف تعرض للهزيمة.

وأكد زعيم التنظيم أبو بكر الشكوي في الفيديو أن الهجمات الأخيرة لتحرير معقل التنظيم في غابة سامبيزا بولاية بورنو فشلت، متعهدا بمواصلة القتال ضد القوات النيجيرية والتعليم الغربي.

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وقال الشكوي في الشريط الذي بلغت مدته 11 دقيقة إن "الشخص الذي يؤمن بالقومية هو الشخص الذي نحاربه، الشخص الذي يؤمن بنشر التعليم الغربي المتعارضة مع الإيمان هو الشخص الذي نحاربه".

وأعلنت نيجيريا مرارا أنها هزمت بوكو حرام، الجماعة التي يعني اسمها بلغة الهاوسا "التعليم الغربي حرام".

وتراجعت قدرات بوكو حرام منذ العام 2014 حين كانت تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في شمال شرق نيجيريا قبل أن تخسرها لاحقا، لكن الجماعة الجهادية ما زالت تشكل تهديدا.

وأعلن الرئيس النيجيري محمد بخاري في ديسمبر 2015 في خطاب العام الجديد أن جهاديي بوكو حرام "هُزموا من الناحية الفنية".

ويتولى الشكوي قيادة بوكو حرام منذ العام 2009 بعد مقتل مؤسسها محمد يوسف.

والأحد الفائت، اقتحم مقاتلون من هذا التنظيم قرية في شمال شرق نيجيريا حيث قتلوا مدنيين اثنين.

وتسبب تمرد بوكو حرام بمقتل 20 ألف شخص وتشريد 2،6 مليون في نيجيريا. وفي الأشهر الأخيرة ازدادت هجمات التنظيم على مواقع عسكرية ومدنية وعلى القرى النائية في شمال البلاد، حيث قتلوا عشرات الحطابين على وجه الخصوص.

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