زلزال تايوان المدمر يخلف خمسة قتلى ومئات المصابين

أخبار الآن | تايوان - تاييبيه (ماهرأبولبدة)

الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجات قرب مدينة هوا لين الساحلية في تايوان، تسبب في مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من مئة آخرين بجروح بعضها بالغة.

رئيس بلدية هوا لين قال إن عدد المفقودين يقترب حاليا من 60 دون أن يذكر رقما محددا، ومن المعتقد أن الكثير من المفقودين ما زالوا محاصرين داخل مبان بعضها مالَ على نحو خطير بعد الزلزال.

قضى خمسة أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 200 آخرين بجروح بعضها بالغة جراء زلزال بقوة 6,4 درجات في شرق تايوان، أدى إلى انهيار مبان وتشقق طرق مساء الثلاثاء، وفق ما أفادت الحكومة.

وحسب فرانس بريس، أوضح رئيس الوزراء وليام لاي، أن قتيلين و114 جريحا سقطا في مدينة هواليين الساحلية حيث انهار فندق، بدون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وأعلن جهاز الإطفاء الوطني أن 4 مبان على الأقل انهارت أو دمرت، فيما بثت محطات التلفزة مشاهد لطرق يملأها الركام وطرق سريعة تشققت.

وأظهرت أيضا مبنى فندق مارشال وقد مال بشدة فيما انهار جزء كبير منه على الأرض، واندفع منقذون لإنقاذ الأشخاص العالقين داخله أو تحت الركام.

ووقع الزلزال في الساعة 23,50 (15,50 ت غ) على بعد حوالى 20 كلم شمال شرق ميناء هواليين، بحسب ما أورد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

وتعد هواليين الواقعة على الساحل الشرقي الخلاب مقصدا سياحيا مهما في تايوان.

وأكدت رئيس تايوان تساي انغ-وين أن المسعفين في كافة أرجاء البلاد يستعدون لتقديم المساعدة.

وكتبت على صفحتها على فيسبوك "سنبدأ الإغاثة بأقصى سرعة".

وأظهر بث حي على فيسبوك رافعة تحمل عمال الإغاثة للطبقات المرتفعة من الفندق المنكوب والمائل بزاوية حادة.

وأشار مسؤولون من إدارة الإطفاء في هواليين إلى إنقاذ 28 شخصا من الفندق ومبنى سكني آخر.

وقال أحد سكان المدينة "الزلزال قوي جدا ... هناك شقوق في الحائط، حتى الثلاجة تحركت".

ونشر موقع "آبل ديلي" صورا لشخص يطلب المساعدة من نافذة في مبنى أخر فيما كانت حبال تتدلى من سقف منهار من مستشفى مجاور.

وأضاف المعهد الأميركي الذي يعتبر مرجعا عالميا حول الهزات الأرضية، أن الزلزال رصد على عمق محدود يبلغ حوالى 9,4 كلم.

ويأتي زلزال الثلاثاء بعد عامين بالضبط من زلزال بالقوة نفسها ضرب مدينة تاينان في جنوب تايوان وتسبب بمقتل أكثر من 100 شخص.

وقتل معظم ضحايا زلزال 2016 في بناية سكنية من 16 طابقا انهارت على جانبها ودفن معظم سكانها تحت الركام.

لكن أسوأ زلزال ضرب الجزيرة في التاريخ الحديث وقع في سبتمبر 1999 بقوة 7,6 درجات وتسبب بمقتل نحو 2400 شخص.