القضاء البريطاني يقرر إبقاء مذكرة التوقيف بحق جوليان آسانغ

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (ا ف ب)

قرر القضاء البريطاني، الثلاثاء، إبقاء مذكرة التوقيف بحق مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانغ، الذي لا يزال لاجئا في سفارة الإكوادور في لندن منذ نحو 6 أعوام.

وكان محامو اسانغ الاسترالي، 46 عاما، اعتبروا أن مذكرة التوقيف "فقدت هدفها ووظيفتها" بعدما أوقفت النيابة العامة السويدية ملاحقة مؤسس ويكيليكس في قضية اغتصاب دفعته الى طلب اللجوء في سفارة الاكوادور.

ويخشى اسانغ في حال خروجه من سفارة الاكوادور ان يتم توقيفه وترحيله الى الولايات المتحدة حيث سيحاكم بتهمة نشر العديد من الأسرار العسكرية والوثائق الدبلوماسية الحساسة على موقعه العام 2010.

واعلنت الاكوادور في 11 يناير انها منحت اسانغ الجنسية وطلبت بدون جدوى من بريطانيا منحه وضعا دبلوماسيا يتيح له مغادرة البلاد من دون التعرض للتوقيف.

وفي وقت لاحق الثلاثاء، اعلن القضاء البريطاني انه سيتخذ في 13 فبراير موقفا جديدا حول ابقاء مذكرة التوقيف او لا بحق اسانغ.

وسيحدد القاضي في محكمة وستمينستر في لندن في الموعد المذكور ما اذا كان ابقاء مذكرة التوقيف يتوافق مع المصلحة العامة.

