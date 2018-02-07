البيت الأبيض: ترامب كان يمزح عند اتهام الديمقراطيين بالخيانة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال البيت الأبيض إن الرئيس "دونالد ترامب" كان يمزح بشأن اتهام الديمقراطيين بالكونغرس بالخيانة عندما رفضوا التصفيق له أثناء إلقاء خطاب "حالة الاتحاد".

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وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض "هوجان جيدلي" أن "ترامب" كان يمزح بالتأكيد عندما أطلق تعليقاته التي أثارت الجدل خلال خطابه في "أوهايو".

وأضاف "جيدلي" أن الحقيقي هو أن الديمقراطيين، على ما يبدو، قد أظهروا كراهيتهم الشخصية الشديدة تجاه الرئيس وتجاهل الرغبة في نجاح وتقدم البلاد.

وكان ترانب قد القى الاثنين خطاب "حالة الاتحاد" في اوهايو، وتناول فيه قضايا عدة كمعدل البطالة وغيرها

كما دعا ترامب حزبه الجمهوري والحزب الديمقراطي إلى العمل معا لتسوية قضايا الهجرة.

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