أثار مدمرة للزلزال الذي ضرب منطقة سياحية في تايوان.. صور

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بحث عمال الإنقاذ وسط أنقاض مبان منهارة يوم الأربعاء عن نحو 60 مفقودا بعد زلزال قوته 6.4 درجة قتل خمسة أشخاص على الأقل قرب مدينة هوا لين السياحية في تايوان ليل الثلاثاء.

وقال مسؤولون إن الزلزال الذي وقع قرب المدينة الساحلية قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش) أصاب أيضا 243 شخصا ودمر أربعة مبان.

وقال فو كون-تشي رئيس بلدية هوا لين إن عدد المفقودين يقترب حاليا من 60 دون أن يذكر رقما محددا. كانت تقارير سابقة تشير إلى فقد ما يصل إلى 150.

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