نصف الشعب الإيراني يرفض الحجاب

أخبار الآن | طهران - إيران ( وكالات )

بعد أيام قليلة من احتجاج عشرات الإيرانيات بشكل علني على إجبارهن على ارتداء الحجاب، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن تقرير حكومي يؤكد أن نصف الشعب الإيراني يرغب بإلغاء القوانين التي تُجبر النساء على ارتداء الحجاب.

ويقول التقرير الذي أعده المكتب الرئاسي الإيراني عام 2014: إن خمسين في المئة من الإيرانيين (رجالا ونساء) يرون أن النساء يجب أن يقررن بأنفسهن ما إذا كن راغبات في ارتداء الحجاب أم لا؟

وأن الدولة لا يجب أن يكون لها رأي في هذا الأمر. وأشار عدد من المراقبين إلى أن التقرير الذي أفرج عنه أحد المستشارين المقربين للرئيس حسن روحاني "ربما كان قرارًا محسوبًا سياسيًا من قبل الرئيس من أجل تهدئة الأوضاع وتخفيف الاحتجاجات".

كانت الشرطة الإيرانية، قد أعلنت في وقت سابق، اعتقال 29 امرأة وصفتهن بأنهن "مخدوعات" - حيث خلعن أغطية رؤوسهن كنوع من الاحتجاج، في الوقت الذي تعاقب النساء على كشف شعورهن في أماكن عامة بالسجن لمدة تصل إلى شهرين أو تغريمهن 25 دولارًا.

وشهدت الآونة الأخيرة ظهور منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، تشيد بعدة نساء قمن بالاحتجاج على الحجاب الإلزامي، وقاموا بخلعه والتلويح به على عصا في شوارع طهران ومدن أخرى.



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