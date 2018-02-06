منظمة الصحة الحيوانية: تفشي لإنفلونزا الطيور في شمال إيران

أخبار الآن | باريس - فرنسا ( رويترز )

قالت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية نقلا عن تقرير لوزارة الزراعة الإيرانية إن إيران أبلغت عن رصد بؤرة تفش للسلالة (إتش5إن6) الشديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور بين بط بري في شمال البلاد.

وقال التقرير إن الفيروس أصاب 1300 بطة في محمية طبيعية نفقت جميعا بسبب الفيروس أو تم إعدامها، مشيرا إلى أن طيورا مهاجرة تمضي موسم الشتاء في المنطقة.

أو علن رئيس منظمة البيطرة الايرانية، الاربعاء، عن اعدام 14 مليون دجاجة من النوع البياض بسبب مرض انفلونزا الطيور خلال الاشهر الماضية.

وقال علي رضا رفيعي بور، في تصريحات صحفية نقلتها وسائل اعلام ايرانية، إن "انفلونزا الطيور انتشر في مزارع تربية الدواجن في 15 محافظة ايرانية، غير أن حجم الاصابة كان اكبر في 9 محافظات نظرا لكثافة عدد المزارع فيها".

وأوضح أن منظمة البيطرة تفحص دوما الدواجن في القرى والمزارع ولم تسجل اصابة بانفلونزا الطيور على مدى العام، غير أن هذا النوع من المرض ينتشر سنويا في فصل الخريف (يبدأ 23 أيلول).



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