روسيا تستدعي الجيش لمواجهة عاصفة القرن

أخبار الآن | موسكو - روسيا - (وكالات)

استعانت روسيا بجنودها للمساعدة فى إزالة الثلوج من شوارع موسكو والمناطق المحيطة بها بعد أكبر عاصفة ثلجية تضرب البلاد منذ عقود، و تسببّت في تأخير الرحلات واقتلاع مئات الأشجار وحصار السيارات وإعاقة الطرق.

وسقط ما يعادل شهراً من الثلوج في موسكو فى غضون 36 ساعة فقط، نهاية الأسبوع "السبت والأحد"، حيث انخفضت درجات الحرارة تحت الصفر، ويعد ذلك أكبر تساقط للثلوج في العاصمة الروسية منذ بدأت سجلات الأرصاد الجوية.

وأكدّ عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، الذي يصف هذا الحدث "جليد القرن"، مقتل شخص لدى إسقاط شجرة أحد خطوط الكهرباء، كما أسقطت العاصفة أكثر من 2000 شجرة بسبب وزن الثلج الهائل، كما أصيب 5 أشخاص أخرين.

كما أشار الجيش الروسى فى بيان، إلى إرسال 100 جندي وكاسحات جليد وشاحنة للمساعدة فى إزالة الثلج من مناطق بالعاصمة.



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