هولندا تسحب سفيرها رسميا من تركيا بسبب خلاف بدأ في 2017

أخبار الآن | امستردام - هولندا - (أ ف ب)

سحبت هولندا سفيرها رسميا من تركيا ورفضت السماح لأنقرة بإرسال سفير لها إلى البلاد، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الهولندية الأثنين.

ووصلت العلاقات الهولندية التركية إلى أدنى مستوياتها، بعدما طردت هولندا وزيرة شؤون الأسرة التركية فاطمة بتول في آذار/مارس الماضي، إثر تحديها حظرا حكوميا هولنديا.

وقال وزير الخارجية الهولندي هالبي زيلسترا في بيان، إنه رغم المحادثات الأخيرة بين البلدين "لم نتفق على كيفية تطبيع العلاقات".

وأضاف أن الحكومة الهولندية قررت "رسميا سحب سفير هولندا من انقرة الذي لم يزر تركيا منذ آذار/مارس 2017".

وتابع "طالما أن هولندا ليس لديها سفير في تركيا، فإنها لن تمنح اذنا لتسلم سفير تركي جديد مهامه في هولندا".

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