فيضانات وانهيارات أرضية في اندونيسيا نتيجة الأمطار الغزيرة

أخبار الآن | جاكرتا - اندونيسيا - (رويترز)

تسببت الأمطار الغزيرة في اندونيسيا إلى حدوث فيضانات وإنهيارات أرضية في مدن صغيرة تحيط بالعاصمة جاكرتا، وحذرت الحكومة من أن الفيضانات قد تصل العاصمة.

واضطرت السلطات إلى إطلاق المياه من خزان رئيسي في مدينة بوغور، بعد أن أصبح منسوب المياه في أعلى مستوياته، وقامت بإجلاء الأهالي من بعض المناطق.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن أربعة انهيارات أرضية على الأقل تسببت في فقد عدد غير معلوم من الأشخاص.

وقال سوتوبو بورو نوجروهو المتحدث باسم الهيئة في بيان "جرى إجلاء بعض السكان واحتمالات سقوط أمطار ما زالت كبيرة في منطقة جاكرتا الكبرى".

وأضاف أن أفرادا من الشرطة والجيش يعملون مع متطوعين للتعامل مع آثار الفيضانات.

وحذر أنيس باسويدان حاكم جاكرتا السكان يوم الاثنين من أن مياه الفيضانات قد تصل إلى العاصمة خلال ساعات.

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