الصين تعتزم استصلاح 90% من أراضيها الزراعية الملوثة

أخبار الآن | شنغهاي - الصين (رويترز)

قال وزير البيئة الصيني لي قان جيه إن بلاده ستحاول تطهير حوالي تسعين في المئة من أراضيها الزراعية الملوثة، لتصبح صالحة للزراعة مرة أخرى، وذلك بحلول نهاية عام 2020 ، كما ستحد من أعمال التنمية في ربع المساحة الإجمالية للصين.

ووفقا لنص اجتماع عقد مطلع الأسبوع ونشرته وزارة حماية البيئة على موقعها الإلكتروني قال لي إن الصين ستجري دراسات مفصلة عن تلوث التربة، وستحدد مناطق لاختبار تقنيات علاج تلوث التربة والوقاية منه.

وأظهر مسح عام 2013 أن حوالي 3.33 مليون فدان من الأراضي الزراعية الصينية، وهي منطقة في مساحة بلجيكا، اعتبرت ملوثة لدرجة تحول دون استخدامها في زراعة المحاصيل على أن تصل تكاليف تطهير هذه المنطقة إلى ما يقدر بنحو تريليون يوان (159 مليار دولار).

وأعلنت الصين الحرب على التلوث عام 2014 في محاولة للحد من الاستياء الشعبي وإصلاح الضرر في الهواء والأنهار والتربة نتيجة للنمو الجامح المستمر منذ أكثر من ثلاثة عقود.

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