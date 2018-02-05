اعتقال رجل بعد محاولة التسلل لمكتب ‏الرئيس الايراني

أخبار الآن | طهران - إيران ( وكالة تسنيم )

أفاد مراسلنا في إيران .. بأن مسلحاً يرتدي كَفَناً حاولَ اقتحامَ بوابة مكتب رئاسة الجمهورية و قالَ المساعدُ الأمنيُ لمحافظِ طهران مُحسن همداني ، إن قواتِ الأمن فتحت النارَ عليه لعدمِ سماعهِ الإنذارَ بالتوقف.

وقال المسؤولُ الأمني إن المهاجمَ تمَ اعتقالهُ بعدَ إصابتهِ ويتمُ التحقيقُ معهُ حاليا لمعرفةِ أسبابِ اقتحامهِ مكتبَ رئاسةِ الجمهورية الإيرانية.

وقال مساعد حاكم العاصمة طهران للشؤون الأمنية "محسن همداني"، لوكالة أنباء "تسنيم": "إن قوات الأمن فتحت النار تجاه ‏شخص حاول اقتحام بوابة مكتب الرئاسة الإيرانية وقامت بإصابته بجروح".‏

وأضاف همداني: "الشخص كان يحمل السلاح الأبيض وسعى لعبور الحاجز الأمني في رئاسة الجمهورية الإيرانية دون ‏الاكتراث للتحذيرات، ما اضطر الجهات الأمنية لإطلاق النار عليه وإصابته"، مبينًا أن السلطات تحاول التعرف على هوية ‏الشخص المصاب وسبب محاولته اقتحام بوابة مكتب رئاسة الجمهورية.‏

وأضاف : لقد اصيب هذا الشخص من ناحية الرجل بعد اطلاق النار من جانب القوات الامنية؛ الامر الذي ادى الى منعه من مواصلة طريقه.

كما نقلت الوكالة عبر حسابها على موقع "تويتر" عن شهود عيان قولهم إن المهاجم كان يحمل سيفا بيده وسمعوا دوي إطلاق نار من بوابة مكتب الرئاسة في شارع "باستور" شديد الحراسة وسط العاصمة.



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