مقتل 2 وإصابة 50 في تصادم قطارين في الولايات المتحدة

أخبار الآن | ساوث كارولينا - الولايات المتحدة - (أ ف ب)

أفادت وسائل إعلام أمريكية عن سقوط قتيلين وجرح 50 آخرين، بحادث تصادم قطارين في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية.

وأوضح مسؤولون أن القطار كان يقل مئة وتسعة وثلاثين راكبا، وثمانية من أفراد الطاقم، وكان يتحرك بين مدينتي نيويورك وميامي، لكن الإصطدام وقع في ساوث كارولينا.

وأفادت شبكة "إن بي سي" الأمريكية بأن قطار تابع لشركة "أمتراك" قادما من "نيويورك" اصطدم بقطار شحن في ولاية "ساوث كارولينا"، ما أسفر عن قتل شخصين على الأقل وإصابة نحو 50، بحسب مسؤولي الشرطة.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن هذا الحادث يعد الثاني لشركة "أمتراك" في أقل من أسبوع، إذ أنه في الأربعاء الماضي اصطدم قطار يحمل أعضاء جمهوريين من الكونغرس بشاحنة لجمع القمامة، وقتل شخصا واحدا.

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