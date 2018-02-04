فقدان ناقلة نفط تقل طاقما هنديا في غينيا

أخبار الآن | نيودلهي - الهند (ا ف ب)



أعلنت السلطات الهندية الاحد فقدان ناقلة نفط تقل طاقما هنديا في خليج غينيا الذي يشهد عمليات قرصنة من حين لآخر، مشيرة الى ان الناقلة "ام تي مارين اكسبرس" التي ترفع العلم البنمي تنقل 13 ألفا و500 طن من النفط وكانت في مياه كوتونو في بنين قبل أن يختفي أثرها الخميس. وتقول وسائل الاعلام المحلية انها السفينة الثانية التي تختفي في هذه المنطقة منذ الشهر الماضي.



وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار ان "بعثتنا في ابوجا على اتصال مع سلطات بنين ونيجيريا لمساعداها على تحديد مكان السفينة"، واعلنت الشركة البحرية "انغلو-ايسترن" في هونغ كونغ التي تستأجر ناقلة النفط ان آخر اتصال مع طاقمها يعود الى الخميس. وكتبت على موقع تويتر ان "السلطات ابلغت بالامر وتتحرك"، مؤكدة ان "اولويتنا هي سلامة الطاقم الذي ابلغت عائلات افراده" بفقدان ناقلة النفط.



وفي كانون الثاني/ يناير، فقدت السفينة "ام تي باريت". وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" انه تم الافراج عن طاقمها بعد ستة ايام على اثر دفع فدية، وتفيد ارقام المكتب البحري الدولي ان 180 عملية قرصنة سجلت في البحار العام الماضي، وهو أدنى رقم منذ 1995. لكن خليج غينيا غرب افريقيا بقي في 2017 نقطة ساخنة للقرصنة البحرية، واضاف المكتب الدولي نفسه ان سبعة من اصل 16 حادثا تعرضت فيها سفن لاطلاق نار، وقعت في خليج غينيا.



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